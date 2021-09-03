Минэнерго планирует создать оператора системы накопления энергии

Министерство энергетики планирует ввести на рынок нового оператора, который будет заниматься накоплением электроэнергии на рынке, а также запретить это делать другим участникам.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Ведомство вынесло проект закона на общественное обсуждение.
Документ предусматривает введение нового участника рынка электрической энергии — Оператора системы накопления энергии, и установление его прав и обязанностей.
Законопроект должен урегулировать вопросы лицензирования деятельности по накоплению энергии. В то же время оператору системы передачи и распределения накапливать энергию запретят в случае принятия закона.
Также, говорят в Минэнерго, документ уточнит процедуру проведения конкурсов для строительства новых генерирующих мощностей.
Документом устанавливаются требования для использования систем накопления производителями электрической энергии — в частности, из возобновляемых источников. В Минэнерго говорят, что такие изменения актуальны ввиду стремительного роста доли возобновляемой энергетики в энергобалансе Украины в течение последних лет.
Для «зеленых» производителей накопление важно для обеспечения постоянства графика поставок, ведь, например, солнечная и ветровая энергетика зависят от погодных условий и расположения. Таким образом, энергия, которая в определенный период времени производится с избытком, может храниться для дальнейшего использования.
В ведомстве говорят, что накопление энергии позволит повысить гибкость объединенной энергосистемы Украины. Такие аккумуляторы можно использовать для поддержания частоты и переноса мощности с периода ее профицита в периоды ее дефицита.
Система накопления предоставит энергосистеме необходимую гибкость для синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E. Также это позволит усилить способность интеграции новых мощностей из возобновляемых источников энергии для дальнейшей декарбонизации украинской энергетики.
Напомним, что интеграция украинской энергетической системы с европейской ENTSO-E должна состояться до 2023 года.
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