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Урожай ранних зерновых стал рекордным за всю историю Украины

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Урожай ранних зерновых стал рекордным за всю историю Украины

В Украине намолочено рекордное количество ранних зерновых и зернобобовых культур — 44,8 млн. тонн. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко во время зум-конференции с областными государственными администрациями.

«Сбор ранних зерновых культур в Украине завершен. На площади 10,2 млн га, что составляет 100% к прогнозу, было намолочено 44,8 млн тонн зерна. Урожай является рекордным за всю историю Украины», — отметил Роман Лещенко, которого цитирует пресс-служба министерства.

Он добавил, что пшеницы намолочено 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность — у сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области — 65,2 ц/га. Ячменя намолочено 10 млн 94 тыс. тонн. Лидером является Киевская область — 57,2 ц/га. Гороха — 570 тыс. Тонн.

Министр также добавил, что лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

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Кроме того, Роман Лещенко отметил, что уже завершилась уборка рапса и намолочено более 2,8 млн тонн семян. Самая высокая урожайность рапса по Хмельницкой (35 ц/га) и Черкасской (34,2 ц/га) областях.

зерновые
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