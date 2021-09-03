Укрзализныця возобновляет движение поездов до Авдеевки

Обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку Донецкой области, будет возобновлен с 4 сентября.
Об этом АО «Укрзализныця» сообщает в Телеграме.
«Уже с 4 сентября поезда № 136/135 Киев — Авдеевка, № 825/826 Днипро — Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения», — говорится в сообщении.
Напомним, 28 августа сепаратисты осуществили обстрел гражданской инфраструктуры Авдеевки. Из-за обстрела движение поездов на Донетчине было временно ограничено. 30 августа ограничения продлили до 3 сентября.
По 3 сентября включительно поезд № 136/135 курсировал до Покровска, а пригородные поезда и поезд № 825/826 — до станции Очеретино.
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