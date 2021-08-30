«Укрзализныця» продлила ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки

АО «Укрзализныця» (УЗ) продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Согласно информации, обнародованной УЗ на своем на Telegram-канале в понедельник, поезд № 136 Киев — Авдеевка пока также будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд № 826 Днепр — Авдеевка будет курсировать до станции «Очеретино».

Как сообщалось, в субботу, 28 августа, российские наемники на Донбассе 18 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих. Раненые находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья — удовлетворительное.

«Укрзализныця» тогда заявила, что работники станции «Авдеевка» и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было.