В аэропорту «Полтава» заблокировали самолет, на котором нардеп Левочкин прилетел совершить паломничество на могилу еврейского проповедника

Фото: Полтавщина

Сегодня, около 11:30, в аэропорту «Полтава» приземлился борт компании Windrose Airlines. Служба безопасности аэропорта, вместе с правоохранителями, заблокировали дорогу самолету на рулежную полосу. Пассажиры не могли высадиться, после чего самолет развернулся и снова поднялся в небо и улетел в сторону Харькова.

Об инциденте сообщило издание «Полтавщина»

«Сначала в сети ходили слухи, что на борту было 9 народных депутатов, в частности - один из лидеров партии «ОПЗЖ» Сергей Левочкин. Такой визит связывали с вчерашним задержанием на взятке председателя фракции «За будущее» Евгения Диканя. Позже источники «Полтавщины» назвали имена тех, кто был на борту. Это нардеп Сергей Левочкин, его жена Зинаида Кубарь, бывший сотрудник УБОПа и депутат Киевского горсовета под «ОПЗЖ» Александр Плужник, экс-нардеп Игорь Калетник. Вместе с ними были Владимир Витько, Наталья Витько, Сергей Буряк, Елена Сажко, Александр Волков, Алла Ахметова, Александр Мутель, Мая Радченко», - пишет издание.

Подробнее о ситуации рассказал председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

«Нам было сообщено, что из Киева вылетает борт акционерного общества «Роза ветров» для того, чтобы осуществить посадку в Полтаве. 30 августа к нам поступил запрос с тем, чтобы мы приняли борт с 15 пассажирами. Так как аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии на прием бортов с пассажирами, поэтому мы дали отказ. Мы сообщили, что можем принять только пустой борт без пассажиров. «Роза Ветров» с этим согласилась и направила нам письмо, борт будет пустой, без пассажиров. Когда борт приземлился, к нам поступила информация по линии СБУ, что на борту есть люди в том числе народные депутаты Украины. Борт действительно сел, но на рулежную полосу его не пропустили, потому что не имеем права. Прежде всего, это безопасность людей.

Были проведены переговоры с людьми. Сотрудники аэропорта объяснили, что действительно мы не имеем возможности физически и юридически принимать борта с пассажирами. После того, как выяснили все обстоятельства, было принято решение о том, что борт будет взлетать снова и высадка в аэропорту Полтавы происходить не будет», - отметил чиновник.

На вопрос о цели визита нардепа и его компании в Полтаву, Олег Синегубов ответил, что, по его информации, люди ехали в еврейский центр хасидизма, который находится в городе Гадяч.

По данным сервиса FlightRadar24, самолет компании Windrose Airlines в 12:40 вылетел из полтавского аэропорта и приземлился в Харькове в 13:12.

В Гадяче находится центр хасидизма «Адмор Азакен». Его построили рядом с еврейским кладбищем известного хасидского раввина Шнеура Залмана, которого также называют Альтер Ребе. Массовые приезды в Гадяч паломников происходят в день рождения основателя хасидизма - 31 августа и в последнюю декаду сентября - когда празднуется еврейский новый год.