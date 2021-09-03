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В августе коронавирусом в мире заразилось рекордное с апреля количество людей

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В августе коронавирусом в мире заразилось рекордное с апреля количество людей

Число заразившихся коронавирусом в мире в августе возросло примерно на 20 млн, что на четверть больше, чем в июле (15,4 млн), и является вторым самым высоким показателем за пандемию. Максимум был зарегистрирован в апреле, когда ковид был обнаружен у более чем 22 млн жителей планеты.

Темпы распространения инфекции за месяц резко выросли в Северной Америке и некоторых странах Азии. Заболеваемость в нескольких государствах Европы также находится на высоком уровне. Ситуация ухудшается как в странах, где долгое время сохранялся карантин, так и там, где не вводились строгие ограничения.

При этом смертность, которая в середине лета снизилась почти на треть, в августе вновь выросла — за месяц из-за коронавируса в мире умерли около 300 тыс. человек.

Более четверти всех заразившихся — около 4,5 млн — приходится на США. Заболеваемость, несмотря на высокие темпы вакцинации, начала расти в Штатах с конца июля. Сейчас в сутки там регистрируют уже около 170-180 тыс. заболевших. На этом фоне увеличилась и смертность: если в конце июля от ковида умирали около 500 человек, то сейчас уже около 1,5 тыс.

В Иране, как и в Индии, ковид в августе был диагностирован у 1,1 млн человек. И если в Иране новая волна началась в конце июня и достигла пика в середине августа на уровне 50 тыс. заразившихся в сутки, а к концу месяца показатели снизились до 30 тыс., то в Индии почти два месяца ежедневно выявляли около 40 тыс. инфицированных, а в последнюю неделю августа их число превысило 50 тыс. Смертность в обеих странах находится на уровне 500 летальных исходов в сутки.

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В Великобритании за месяц выявили около 0,9 млн заразившихся. Это самый высокий в Европе показатель. Ситуация в стране стала ухудшаться с начала лета. В середине июля суточные показатели превышали 50 тыс. инфицированных, сейчас заболеваемость держится на уровне около 35 тыс.

коронавирус
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