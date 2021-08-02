В столичном регионе Италии из-за хакерской атаки заблокирован процесс вакцинации

Электронная система записи граждан на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио, пострадавшая от хакерской атаки, в понедельник все еще не работает, сообщает телеканал TGcom24.

Атака состоялась в воскресенье. Власти начали расследование по поводу того, кто за ней стоит. «Согласно первым полученным следователями данным, атака была проведена из-за рубежа», — отмечает телеканал.

При этом специалисты пока не определили, из какой именно страны действовали хакеры. Им удалось проникнуть в систему компании, отвечающей за записи на вакцинацию, и зашифровать содержавшиеся там данные.

«В настоящее время мы защищаем наше общество от этих кибератак, которые вполне можно считать террористическими. Область Лацио подверглась нападению преступников. Это — самое серьезное подобного рода происшествие за всю историю Италии», — сказал в понедельник губернатор этой области Никола Дзингаретти.

«Кибератаки еще продолжаются. Ситуация — очень серьезная», — добавил он. Дзингаретти пояснил, что хакеры не просили выкупа в обмен на прекращение атаки. «В любом случае, мы не будем вести переговоры с теми, кто нас атакует. Власти проводят расследование» — предупредил он.