В столичном регионе Италии из-за хакерской атаки заблокирован процесс вакцинации

Электронная система записи граждан на вакцинацию от COVID-19 в столичной итальянской области Лацио, пострадавшая от хакерской атаки, в понедельник все еще не работает, сообщает телеканал TGcom24.
Атака состоялась в воскресенье. Власти начали расследование по поводу того, кто за ней стоит. «Согласно первым полученным следователями данным, атака была проведена из-за рубежа», — отмечает телеканал.
При этом специалисты пока не определили, из какой именно страны действовали хакеры. Им удалось проникнуть в систему компании, отвечающей за записи на вакцинацию, и зашифровать содержавшиеся там данные.
«В настоящее время мы защищаем наше общество от этих кибератак, которые вполне можно считать террористическими. Область Лацио подверглась нападению преступников. Это — самое серьезное подобного рода происшествие за всю историю Италии», — сказал в понедельник губернатор этой области Никола Дзингаретти.
«Кибератаки еще продолжаются. Ситуация — очень серьезная», — добавил он. Дзингаретти пояснил, что хакеры не просили выкупа в обмен на прекращение атаки. «В любом случае, мы не будем вести переговоры с теми, кто нас атакует. Власти проводят расследование» — предупредил он.
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