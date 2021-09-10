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Нынешняя Верховная Рада не проголосует за закон, ограничивающий влияние иностранцев, - эксперт

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Нынешняя Верховная Рада не проголосует за закон, ограничивающий влияние иностранцев, - эксперт

Шансы на то, что в Украине будет принято законодательство, ограничивающее вмешательство иностранцев во внутренние дела страны, очень незначительны.

Об этом заявил адвокат Алексей Бебель, комментируя зарегистрированный народным депутатом Антоном Поляковым законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления».

«Разработка законопроектов об иностранных агентах, о лоббизме уже ведется давно, этим занимаются разные народные депутаты совместно со специалистами в этом вопросе. Однако нужно понимать, что Верховная Рада не проголосует за такую инициативу, по крайней мере пока. Никогда не говори никогда, у нас много что менялось, мы видели, как один и тот же состав Верховной Рады менял свои политические взгляды на 180 градусов в течении двух суток. Но на сегодняшний момент, завтра, послезавтра это невозможно. А появление нынешнего законопроекта — это, видимо, такой способ депутата Полякова заявить о себе и еще раз напомнить о том состоянии, в котором находиться наше государственное управление», — отметил эксперт.

Он считает, что у Украины в принципе мало шансов уменьшить влияние иностранных государство на внутренние дела.

«Народ Украины должен прекратить голосовать за тех, кто обещает сказки и начать голосовать за тех, кто будет говорить о реальном положении дел. Нужно понимать, что мы стоим перед пропастью и дабы не сделать большой шаг вперед, как в старой шутке, нам нужно браться за ум. И, в первую очередь, браться за ум нужно нашему избирателю, который уже многие годы демонстрирует на выборах политический инфантилизм», — отмечает юрист.

Напомним, что ранее народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в Верховный Раде законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления». В случае его принятия иностранные государства, международные организации, а также финансируемые из-за рубежа общественные активисты не смогут больше влиять на государственную политику страны.

В частности, там предусмотрен запрет иностранцам занимать госдолжности в Украине, в том числе путем получения гражданства Украины, не отказываясь от другого гражданства. Также люди, получающим деньги из-за рубежа, не смогут финансировать в Украине политические кампании, СМИ и участвовать в управлении страной. Кроме того, иностранцам будет запрещено быть членами конкурсных комиссий и отбирать для Украины чиновников, судей и любых других служащих.

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Кроме того, в тексте Декларации прописаны прямые запреты для Кабинета Министров и президента Украины на сотрудничество с международными организациями и грантовыми активистами.

Иностранных послов, которые будут вмешиваться во внутренние дела Украины, депутат предлагает объявлять персонами non grata.

Согласно документу, все законодательные нормы, которые ему противоречат, автоматически потеряют юридическую силу, а Кабмин будет обязан в трехмесячный срок подать соответствующие поправки в законодательство.

Поляков уверяет, что в случае поддержки его законопроекта, можно будет «прекратить практику внешнего вмешательства в управление страной».

Верховная Рада, Антон Поляков
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