Дешевый газ и равные права для граждан: о чем договорились Путин и Лукашенко на переговорах в Москве

Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве продолжались около трех часов, после их завершения главы государств рассказали, какие решения по Союзному государству были приняты и какие ожидаются в будущем.

Президенты назвали основные пункты достигнутых договоренностей:

Согласованы 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами.

Цена на российский природный газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего года — $128 за тыс. кубометров без индексации долларовой инфляции. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ об объединении рынков газа двух стран.

Президенты договорились об объединении в будущем рынков электроэнергии и нефтепродуктов России и Белоруссии.

Общий объем кредитов Москвы Минску с сентября 2021 года до конца 2022 года составит около $630-640 млн.

Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Беларусью.

Договорились о равных правах для субъектов хозяйствования двух стран в Союзном государстве.

Россия и Беларусь договорились перейти к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу.

Граждане России и Беларуси получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках Союзного государства.

Страны создадут единую методологию для учета всех косвенных налогов, также появится орган, который будет за этим следить.

Союз России и Беларуси — это образец, «бульдозер», который расчистит путь для дальнейших объединений на просторах СНГ, заявил Лукашенко.

Единой валюты России и Беларуси не будет, по рекомендации Центробанка и Национального банка Беларуси этот вопрос отложили, поскольку страны к этом еще не готовы. Но в любой момент могут вернуться и рассмотреть его снова.

Окончательно все решения будут утверждены на заседании Высшего государственного совета.

О политическом объединении речь на переговорах не шла. Путин допустил, что в будущем может быть создан парламент Союзного государства, но отметил, что его на нынешней встрече не обсуждали.

Cовет министров Союзного государства России и Беларуси планирует одобрить новый пакет интеграционных документов на заседании 10 сентября, сообщила пресс-служба правительства России.