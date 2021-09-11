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В Украине рекордное за последнее время число новых случаев СOVID-19

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В Украине рекордное за последнее время число новых случаев СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 1 738 человек, 69 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 10 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 869 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 387, медработников — 76). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 102 человека; летальных случаев — 69; выздоровели — 1 738 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случаев заболевания, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 314 423 человек, выздоровело 2 220 611 человека, летальных случаев — 54 320.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано Львовской (379), в Киеве (370), Харьковской (341), Днепропетровской (278) и Черновицкой (251) областях.

коронавирус
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