В Украине в ближайшие дни будет почти летняя погода

В ближайшие дни в Украине сохранится теплая погода, на большей части территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 12 сентября, на большей части территории страны сухо, только в Крыму местами небольшой кратковременный дождь. В Карпатах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, в южной части местами 14-17°. Днем 22-27°. На высокогорье Карпат и в горах Крыма 16-18°.

В Киеве в воскресенье без осадков, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 12 сентября в Киеве была зафиксирована в 1909 году и составила 31,9° тепла, самая низкая ночью — 1893 году и составила 4,3° тепла.

В понедельник, 13 сентября, в Украине без существенных осадков, лишь днем в западных областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-14°, в южной части местами 15-19°. Днем в западных и северных областях 13 сентября 21-26°, 14 сентября 18-23°. На остальной территории 23-28°, 14 сентября в центральных областях 21-26°.

В Киеве в понедельник без существенных осадков, ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 13 сентября 24-26°, 14 сентября 21-23°.