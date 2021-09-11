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Малюська предложил владельцам СМИ пройти проверку на полиграфе

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Малюська предложил владельцам СМИ пройти проверку на полиграфе

Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил владельцам медиа-компаний пройти проверку на детекторе лжи и ответить на вопрос, выплачивают ли они теневые зарплаты.

«Я бы предложил провести общую встречу всех медиа-компаний Украины со мной и со специальным оборудованием, которое бы проверило, говорим мы правду или нет», — сказал Малюська на конференции YES Brainstorming в Киеве в субботу, сообщает Интерфакс-Украина.

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Министр отметил, что медиа-бизнес мог бы быть хорошим и прибыльным бизнесом в Украине.

«Но что я вижу — это теневые зарплаты, которые платятся в конвертах большим медиа-звёздам, и очень мало зарплат, задекларированных и записанных государственной налоговой инспекцией», — пояснил он.

СМИ, Денис Малюська
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