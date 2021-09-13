СМИ: нардеп Гео Лерос получил $60 тысяч за организацию поджога собственного автомобиля

Народный депутат Гео Лерос мог сам спланировать поджог собственного авто Mercedes Benz, которое произошло 28 августа 2020 года. Об этом говорится в расследовании, опубликованном Znaj.ua.
«Сразу после этого Лерос начал активно светиться в СМИ, рассказывая о том, что поджог – ответ на его деятельность по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти», - напомнило СМИ.
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Однако уничтожение автомобиля и последующие события были частью плана самого Лероса, о чем свидетельствуют видеозаписи с его участием датированные июлем 2020 года.
На них нардеп, позиционирующий себя как антикоррупционер и критик Офиса Президента, получает увесистый пакет с суммой в предположительно 60 тысяч долларов. Далее он рассказывает о плане, названном им «четырехходовочкой».
Согласно задумке, Лерос должен был анонсировать брифинг, где собирался рассказать о фактах коррупции, в которую вовлечен в том числе мэр Киева Виталий Кличко.
«Для привлечения внимания общественности, нардеп предлагает сжечь свое авто, по итогам чего делом должны были заняться МВД и лично тогдашний министр Аваков. Удивительно, но все планы Лероса, попавшие на данное видео от 24 июля 2020-го, позднее воплотились в жизнь», - резюмировало СМИ.
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