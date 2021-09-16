МВФ подтвердил визит миссии в Украину в сентябре

Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине по вопросам первого пересмотра программы stand-by начнет работу позднее в этом месяце, сообщил представитель МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне в четверг, отказавшись уточнять конкретные даты.
«Не могу дать никаких деталей о таймлайне выделения денег или о расширении (программы)... Дискуссии продолжаются», — ответил он на просьбу прокомментировать заявления представителей правительства Украины.
Как сообщалось, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал начало работы миссии 18 сентября. По его словам, Украина ожидает $750 млн второго МВФ по программе stand-by в конце ноября — начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.
Министр финансов Сергей Марченко в конце августа указывал также, что обсуждается возможность продления текущей 18-месячной программы stand-by на полгода.
Глава Нацбанка Кирилл Шевченко сообщил, что сумма второго транша stand-by может быть выше запланированных $700 млн за счет объединения транша, однако этот вопрос будет обсуждаться во время дискуссии с миссией.
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