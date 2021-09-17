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ДТЭК купит в США 150 тысяч тонн угля

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ДТЭК купит в США 150 тысяч тонн угля

ДТЭК 16 сентября договорился с американской компанией HC Trading (Heidelberg Cement Group) о поставке в Украину двух судовых партий американского энергетического угля общим объемом 150 тыс. тонн, сообщается в пресс-релизе компании в пятницу.

Ожидается, что уголь будет доставлен в Украину двумя судовыми партиями: первая — в декабре-2021, вторая — в январе следующего года.

«Это станет уже вторым контрактом компании на импорт угля из США. Первый контракт на поставку 75 тыс. тонн американского энергетического угля был подписан с другим поставщиком в конце августа», — указано в документе.

Как отметили в ДТЭК, договоренность на импорт угля является частью подготовки компании к отопительному сезону, поэтому новые партии топлива предназначены для нужд прежде всего Запорожской, Ладыжинской и других ТЭС «ДТЭК Энерго».

Как сообщалось, «ДТЭК Энерго» и ПАО «Центрэнерго» в августе договорились о поставке 75 тыс. тонн энергетического угля из США, который они разделят поровну по прибытию.

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Поставка американского угля от компании Hamilton mine US будет осуществлена через международного трейдера Trafigura.

«ДТЭК Энерго» в августе также подписало с польским угледобывающим предприятием Bogdanka соглашение на поставку 320 тысяч тонн энергетического угля в период с августа 2021 года по январь 2022 года включительно.

Кроме того, компания импортирует уголь из Казахстана.

ДТЭК, уголь
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