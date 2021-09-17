Сертификация «Северного потока – 2» может занять больше двух месяцев

Процедура одобрения Еврокомиссией сертификации «Северного потока — 2» может занять до двух месяцев, а затем может быть продлена. Об этом заявила в пятницу представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела.
«Процедура работает следующим образом. „Северный поток — 2“ сначала должен подать запрос на сертификацию немецкому регулятору, который затем должен будет принять и передать в Еврокомиссию свой проект решения о сертификации, запросив мнение Еврокомиссии, как предписывает наша доработанная Газовая директива. Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа. И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура», — сказал Лунела.
Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров признал, что процесс получения разрешения на запуск газопровода «Северный поток — 2» может занять около четырех месяцев.
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