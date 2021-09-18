В Украине снова более 6 000 новых случая заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 6 234 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 763 человека, 79 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 сентября 2021 в Украине зафиксировано 6234 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 689, медработников — 89). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 1 719 человек; летальных случаев — 79; выздоровели — 1 763 человека», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.

Днем ранее, 17 сентября зафиксировано 6 624 новых случая заболевания СOVID-19, 16 сентября 2021 сообщалось о 5 744 новых инфицированных, 15 сентября зафиксировано 4 640 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 сентября зафиксировано 3 332 новых случая заболевания СOVID-19, 13 сентября зафиксировано 1 205 новых случаев заболевания СOVID-19, 12 сентября зафиксировано 2 196 новых случаев заболевания, 11 сентября зафиксировано 3 869 новых случаев заболевания СOVID-19, 10 сентября сообщалось о 3 615 новых инфицированных коронавирусом, 9 сентября зафиксировано 3 663 новых случая заболевания.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 344 398 человек, выздоровело 2 230 306 человек, летальных случаев — 54 829.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (761), Львовской (585), Днепропетровской (434), г. Киев (416) и Одесской (399) областях.