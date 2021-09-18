В РФ запретили показывать новый фильм Пола Верховена

Картина нидерландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» не смогла получить прокатное удостоверение в России. Об отказе ООО «Капелла Фильм» сообщается на сайте Минкультуры России.

В приказе ведомство объясняет свой отказ «иными определенными федеральными законами случаями».

По сюжету фильма монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу. Вскоре об их запретной связи узнают за пределами монастыря.

Премьера «Искушения» состоялась на Каннском кинофестивале. В России прокат должен был начаться 7 октября.