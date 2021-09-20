В РФ огласили данные подсчета 75% голосов на выборах в Госдуму

По данным российской ЦИК после подсчета 75% протоколов, в Госдуму VIII созыва проходят пять партий:

«Единая Россия» набирает 49,06% голосов,

КПРФ — 20,01%,

ЛДПР — 7,61%,

«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,39%,

партия «Новые люди» — 5,45%.

Эти партии на момент публикации преодолевают пятипроцентный барьер. Больше одного процента голосов также набирают Партия пенсионеров (2,56%), «Коммунисты России» (1,33%) и «Яблоко» (1,08%).

В одномандатных округах «Единая Россия» пока выигрывает 86,67% мандатов (196 мест). КПРФ — 6,67% (14 мандатов), СР — 3,12% (7 мандатов). ЛДПР, «Яблоко», «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа» берут по одному мандату.

Данные о результатах дистанционного электронного голосования в Москве, на котором проголосовали почти 2 млн человек, до сих пор не опубликованы. Глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов связывал задержку с публикацией данных с тем, что значительная часть отдавших свой голос в электронном виде переголосовала (307 тыс. человек) — дистанционное голосование допускает такую возможность.

Кроме того, по состоянию на 8:00 ЦИК так и не опубликовал данные о предварительных результатах голосования по некоторым одномандатным округам.