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Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей
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Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей

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Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить снижения уровня рождаемости в стране, и отметил, что в семьях должно быть как минимум трое детей. Об этом сообщило во вторник издание «СБ. Беларусь сегодня».

«Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей», — приводит издание слова Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.

По его словам, многодетные семьи — «основной демографический ориентир» в республике, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.

Лукашенко заявил, что в стране сформирован пакет социальных мер, который включает пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. В 2020 году на эти цели было потрачено 4,7 млрд белорусских рублей (около $1,8 млрд). «В этом году — не менее 5 млрд, огромные деньги. Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных — это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка», — заявил Лукашенко.

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По его словам, программой семейного капитала, которая работает с 2015 года, воспользовались более 100 тыс. многодетных семей. «Жизнь показывает, что мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тыс.», — отметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, рождаемость
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