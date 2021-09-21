Лукашенко хочет, чтобы в семьях белорусов было минимум трое детей

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить снижения уровня рождаемости в стране, и отметил, что в семьях должно быть как минимум трое детей. Об этом сообщило во вторник издание «СБ. Беларусь сегодня».
«Несмотря на изменившиеся условия функционирования экономики, нам крайне важно не допустить снижения уровня рождаемости. Мою принципиальную позицию вы знаете: страна и нация развиваются, когда в семьях воспитываются как минимум трое детей», — приводит издание слова Лукашенко на совещании с руководством Совета министров.
По его словам, многодетные семьи — «основной демографический ориентир» в республике, и государство делает все возможное, чтобы многодетность стала нормой для белорусского общества.
Лукашенко заявил, что в стране сформирован пакет социальных мер, который включает пособия при рождении и воспитании детей, финансовую помощь на жилье, льготы в образовании и здравоохранении, налоговой, пенсионной и трудовой сферах. В 2020 году на эти цели было потрачено 4,7 млрд белорусских рублей (около $1,8 млрд). «В этом году — не менее 5 млрд, огромные деньги. Мы можем ответственно сказать, что поддержка многодетных — это социальный бренд нашего государства, его визитная карточка», — заявил Лукашенко.
По его словам, программой семейного капитала, которая работает с 2015 года, воспользовались более 100 тыс. многодетных семей. «Жизнь показывает, что мы выбрали правильный путь. Число многодетных семей прирастает. За последние 10 лет практически в два раза. Сегодня в стране их более 115 тыс.», — отметил белорусский лидер.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016