Россия ответственная за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году радиоактивным полонием, говорится в постановлении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Свои решением ЕСПЧ также обязал Россию выплатить вдове Литвиненко 100 тысяч евро компенсации.

Бывшему агенту спецслужб России, который отказался выполнять приказ убить бизнесмена Бориса Березовского, подсыпали в чай 26,5 микрограмм радиоактивного вещества.

Британские следователи считают, что убийство Литвиненко могло быть одобрено президентом России Владимиром Путиным и Николаем Патрушевым, занимавшим тогда должность директора ФСБ, а сегодня секретарь Совбеза РФ.

Литвиненко травили дважды, и он сам назвал Путина своим убийцей.

Бывший агент ФСБ Александр Литвиненко мог быть убит из-за того, что он располагал информацией о покрывании Путиным отмывания денег колумбийским наркокартелем в 90-х годах. Об этом рассказал бывший офицер КГБ Юрий Швец на слушаниях по делу об убийстве Литвиненко.

Радиоактивное вещество, которым отравили Александра Литвиненко, производится только в России и нигде больше в мире.