Под Радой проходят три митинга, правительственный квартал под усиленной охраной

Три различных акции проходят у здания Верховной Рады одновременно с утра в четверг, в связи с чем правительственный квартал усиленно охраняют полицейские и бойцы Национальной гвардии.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», на площади Конституции возле парламента установлена сцена с партийной символикой партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», которая организовывает митинг против политического преследования Виктора Медведчука, а также связанна с призывом имплементировать Минских соглашений и не допустить повышения тарифов.

Большие группы людей с флагами ОПЗЖ стоят в Мариинском парке, недалеко от здания парламента. Для того, чтобы пройти к парламенту со стороны гостиницы «Киев» по улице Грушевского, необходимо пройти через коридор длиной около 100 м из представителей Нацгвардии.

Ещё одна акция под Верховной Радой называется «Черная метка 5600». Ее суть заключается в информировании народных депутатов и граждан Украины по поводу рисков, которые заложены в «ресурсном» законопроекте № 5600. Таким образом, общество и активисты пытаются повлиять на конечную редакцию данного законопроекта.

Организатором мероприятия выступила общественная организация «Конституционно-правовой конгресс» и либертарианское движение «Свободная нация».

Кроме того, возле здания украинского парламента проходит акция движения «SaveФОП» — «Сохраните упрощенную систему налогообложения!».

Участники требуют от депутатов принять законопроект № 3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты о ежегодном повышении предельных объемов доходов для упрощенной системы налогообложения, восстановлении права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций, отмене коррупционного механизма кэш-бека, а также принятия законопроекта № 3993 об упрощении учета доходов физических лиц-предпринимателей.

В настоящее время на площади Конституции находится несколько сотен человек — участников различных акций.