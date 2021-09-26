Разумков вылечился и в понедельник выходит на работу

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выздоровел и с понедельника, 27 сентября, намерен выйти на работу в парламент.
«Тест на коронавирус — негативный, настроение — позитивное! С завтрашнего дня возвращаюсь к обычному рабочему режиму. Впереди много вызовов, поэтому продолжаем работать по полной!», — написал спикер в воскресенье в Facebook.
Напомним, Разумков 10 сентября сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19, после чего находился на самоизоляции. При этом он поручил первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку и вице-спикеру Елене Кондратюк проводить пленарные заседания парламента, а 20 сентября провел заседание согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в дистанционном режиме.
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