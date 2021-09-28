В «оранжевой» зоне карантина находятся четыре области

Четыре области находятся в оранжевой зоне эпидемической опасности по показателям заболеваемости COVID-19.
Такие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.
Согласно им, Донецкая, Тернопольская, Черкасская, Черновицкая области находятся в оранжевой зоне.
По состоянию на 28 сентября уровень заболеваемости COVID-19 по стране составляет 212 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения.
В Киеве он составляет 170 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области — 469 на 100 тыс. населения, Черновицкой — 451, Харьковской — 319.
Динамика уровня госпитализаций три дня подряд превышена в Донецкой области — 68,1%, Тернопольской — 50,3%, Черкасской — 73,8%.
Показатель загруженности коек с кислородом, который составляет 65%, по состоянию на 27 сентября превышен в Черновицкой области и составляет 67,1%.
Как сообщал Капитал, за прошедшие сутки в Украине подтверждены 6 552 случая COVID-19.
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