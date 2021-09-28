Цена газа в Европе впервые превысила $1 тысячу

Цена на газ в Европе на открытии торгов 28 сентября впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

К настоящему моменту стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускорила рост до $1031,3 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.

Напомним, на торгах 15 сентября стоимость газа росла на $150, несколько раз побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м. Позже цена скорректировалась до $830, превышала $900 за тыс. кубометров в начале прошлой недели, но в последующие дни колебалась в диапазоне $800-900.