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Amazon выпустила собственного домашнего робота

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Amazon выпустила собственного домашнего робота

Американская компания Amazon разработала робота для дома, ему присвоено название Astro. Об этом во вторник говорится в заявлении вице-президента Amazon по управлению продуктами Чарли Тричлера, опубликованном на сайте компании.

«Мы рады представить то, над чем работали, — нашего первого робота для дома. Мы назвали его Astro», — указано в тексте.

Как отметили в Amazon, домашний робот может быть использован для видеонаблюдения и контроля за безопасностью в жилом помещении. Astro сможет самостоятельно передвигаться по дому, проверять по запросу определенные комнаты и даже отправлять оповещения о появлении незнакомых ему людей.

В специально разработанном приложении Astro App владельцы робота смогут смотреть видеотрансляции из помещений дома. Робот-ассистент способен выполнять и множество других функций, например следовать за хозяином и проигрывать музыку, делать семейные снимки и отправлять напоминания.

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По словам Тричлера, разработчики Astro вдохновлялись фильмами, ток-шоу и играми для создания так называемой личности робота. «У Astro есть цифровые глаза на вращающемся экране, он использует движения и выразительные интонации для общения», — добавил он.

Стартовая цена домашнего робота составит около $1 тыс., впоследствии компания намерена увеличить ее до $1,5 тыс. Устройство будет произведено в ограниченном количестве, продажи начнутся в 2021 году.

Amazon, Astro
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