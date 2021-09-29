Rolls-Royce полностью перейдет на выпуск электромобилей

Компания Rolls-Royce к 2030 году планирует полностью перейти на выпуск электромобилей. Об этом говорится в сообщении на сайте британского производителя автомобилей премиум-класса.

Первый электромобиль Rolls-Royce — Spectre — появится на рынке в четвертом квартале 2023 года, его испытания должны начаться в ближайшее время, а общий пробег составит 2,5 млн км.

По словам генерального директора Rolls-Royce Торстена Мюллер-Отвоса, выпуском Spectre компания подтвердит планы «полного перехода к 2030 году на электромобили». «К тому времени Rolls-Royce больше не будет выпускать и продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания», — добавил он.

Ранее ведущие мировые автопроизводители объявили о переходе в ближайшие годы на выпуск электромобилей. Перейти к 2035 году по большей части на выпуск машин с электродвигателями рассчитывает, в частности, американская автомобилестроительная компания General Motors. В ближайшие годы переориентироваться на производство таких транспортных средств намерены и такие британские автопроизводители, как Jaguar Land Rover, Bentley Motors и Mclaren.