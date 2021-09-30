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Разумков заявил, что у него ест своя команда, но нет партии

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Разумков заявил, что у него ест своя команда, но нет партии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не занимается построением политической структуры.

Об этом спикер сказал в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о возможных новых политических союзах.

«Я сейчас не занимаюсь построением какой-либо политической структуры, чтобы говорить о каком-то объединении с коллегами. Не думаю, что это стоит сегодня вообще обсуждать», — сказал спикер.

Он добавил, что ему «уже закидывают вопрос о построении партии».

«Я уже слышал, что у меня партия построена, многое слышал. Но это говорят те, кто ничего не понимает в построении партии», — отметил Разумков.

Председатель ВР также прокомментировал общение с мэром Киева Виталием Кличко и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом.

«С Кличко я общаюсь потому, что он председатель Ассоциации городов, это раз. Два — он Киевский городской голова, много есть вопросов, связанных с его непосредственной деятельностью. Если вы говорите о Владимире Борисовиче Гройсмане, я с ним познакомился в далеком 2012-м году, когда я работал с Сергеем Леонидовичем Тигипко, а Гройсман на тот момент был мэром Винницы. И время от времени мы поддерживаем контакт. Я не вижу здесь проблемы», — отметил спикер.

Он добавил, что имеет хорошие отношения с Гройсманом.

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В то же время Разумков отметил, что большое количество народных депутатов может назвать своей командой.

«Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства», — сказал спикер, добавив, что большое количество депутатов в «Слуге народа»- это люди, с которыми он прошел жизненный путь.

Как сообщалось, в СМИ несколько месяцев распространяется информация о возможной замене председателя Верховной Рады.

Дмитрий Разумков
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