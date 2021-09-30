Разумков заявил, что у него ест своя команда, но нет партии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не занимается построением политической структуры.
Об этом спикер сказал в интервью «Украинской правде», отвечая на вопрос о возможных новых политических союзах.
«Я сейчас не занимаюсь построением какой-либо политической структуры, чтобы говорить о каком-то объединении с коллегами. Не думаю, что это стоит сегодня вообще обсуждать», — сказал спикер.
Он добавил, что ему «уже закидывают вопрос о построении партии».
«Я уже слышал, что у меня партия построена, многое слышал. Но это говорят те, кто ничего не понимает в построении партии», — отметил Разумков.
Председатель ВР также прокомментировал общение с мэром Киева Виталием Кличко и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом.
«С Кличко я общаюсь потому, что он председатель Ассоциации городов, это раз. Два — он Киевский городской голова, много есть вопросов, связанных с его непосредственной деятельностью. Если вы говорите о Владимире Борисовиче Гройсмане, я с ним познакомился в далеком 2012-м году, когда я работал с Сергеем Леонидовичем Тигипко, а Гройсман на тот момент был мэром Винницы. И время от времени мы поддерживаем контакт. Я не вижу здесь проблемы», — отметил спикер.
Он добавил, что имеет хорошие отношения с Гройсманом.
В то же время Разумков отметил, что большое количество народных депутатов может назвать своей командой.
«Да, у меня есть команда. У меня есть большое количество народных депутатов, которых я искренне считаю командой. И не только своей командой. В первую очередь даже не своей командой, а командой Украины. Людей, которые действительно готовы работать на пользу нашего государства», — сказал спикер, добавив, что большое количество депутатов в «Слуге народа»- это люди, с которыми он прошел жизненный путь.
Как сообщалось, в СМИ несколько месяцев распространяется информация о возможной замене председателя Верховной Рады.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016