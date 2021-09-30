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Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером

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Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал российского президента Владимира Путина единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене, тогда как Олаф Шольц, который претендует на пост канцлера ФРГ, «слишком скромный, чтобы возглавлять такую страну, как Германия».

«Вся итальянская политика испытывает сложности из-за отсутствия настоящих лидеров, скажу больше — вся мировая политика. Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия, после 16 лет Ангелы Меркель», — сказал Берлускони в интервью, опубликованном в четверг в газете La Stampa.

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29 сентября итальянский политик отметил 85-летний юбилей и получил поздравления и от российского президента Владимира Путина. «Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: «Влади, ты меня знаешь и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты. Мы посмеялись, но я не шучу, это — правда», — рассказал Берлускони.

Владимир Путин, Сильвио Берлускони
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