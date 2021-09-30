В ЕС заявили об уникальной коррупции в Украине

Европейский аудитор Юхан Партс уверен, что в Европейском союзе нет стран, масштабы коррупции в которых были бы такими же, как в Украине.

Такое мнение Партс, который был ответственен за подготовку отчета Европейской счетной палаты (ЕСП), посвященного поддержке Европейским союзом реформ в Украине в борьбе с коррупцией на высоком уровне, высказал в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина». Как известно, отчет был обнародован 23 сентября.

Собеседник агентства подчеркнул, что в отчете Европейская счетная палата не анализировала деятельность украинских властей, так как занимается исключительно проверкой институций в исполнительных органах Европейского союза, таких, как Европейская комиссия, Европейская служба внешних действий (ЕСВД).

«Наша главная роль направлена на то, чтобы демократия в Европе работала лучше. Идея состоит в том, чтобы улучшить работу ЕС, сделать ее более эффективной, действенной и экономичной... Мы пытаемся рассмотреть основные риски, что и как можно улучшить», — пояснил он суть работы ЕСП.

Говоря о самом докладе, аудитор подчеркнул, что «всем очень хорошо известно, что успешная борьба с коррупцией, установление устойчивого верховенства права абсолютно необходимы для достижения хороших результатов в любой другой области политики».

«Если хотите, понимайте это как своего рода научный факт — верховенство права является фундаментальной основой для достижения успехов во всех других областях. Поэтому мы сосредоточились, в основном, на верховенстве права, а конкретно — на великой коррупции. Это наша логика... Великая коррупция — это когда высокая власть связана с частными интересами», — обозначил он проблематику с точки зрения ЕСП.

Отвечая на уточняющий вопрос, идет ли речь о высшей политики, Партс сказал: «О высокой власти, какой бы она ни была. В случае с Украиной речь идет о ситуации так называемого захвата государства. Это эндемик. Ничего нового. Это общепризнанный факт».

По словам аудитора, «именно великая коррупция является причиной так называемой ситуации захвата государства».

«Захват государства» означает, что кто-то, вы называете их олигархами, мы — тоже, или группа людей используют свое положение и различные инструменты — средства массовой информации, политику, управление, государственные предприятия — в своих личных интересах. И главный вопрос, критический вопрос нашего отчета — насколько политика ЕС действительно сосредоточена на этом главном ядре причин великой коррупции«, — детализировал он.

Отвечая на вопрос о том, сколько стран в ЕС коррумпированы так, как Украина, и в котором содержался посыл на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что легко обвинять Украину в коррупции, так как ни одна страна не является полностью от нее свободной, Партс обратился к источникам в свободном доступе, таким, как Transparency International, Индекс мирового управления, данные МВФ.

«Вы можете сообщить своему президенту, что есть столько объективных индикаторов, что, посмотрев на них, я думаю, можно сказать, что ситуация в Украине несопоставима ни с одной из стран-членов ЕС», — считает аудитор.

«Но ваш президент прав — так или иначе коррупция есть везде, но в украинском случае эта ситуация эндемичная. И никто не оспаривает, что это не так — это эндемичная, широко распространенная ситуация, ситуация с захватом государства. И по этому вопросу есть консенсус среди исследователей, международных организаций, многих правительств, которые на двусторонней основе работают с Украиной — их мнение очень консенсусное», — добавил аудитор.

Резюмируя свой ответ, собеседник агентства сказал: «В этом отношении мой ответ таков: я считаю, что ситуация в Украине несравнима с какими-либо странами ЕС. Лучшим показателем этого является связь между экономическим развитием — ВВП на душу населения и индексом коррупции — если вы положите эти два показателя вместе — Украина и ВВП на душу населения — может быть, я ошибаюсь — это около $5 тысяч в год, в Польше — $18 тысяч, в Эстонии — $23 тысячи. А ведь все мы начали в 1992 году с одной и той же стартовой точки. Это — результат влияния коррупции. Я думаю, что Украина уникальна. Если вы посмотрите на данные, то эта страна должна быть очень богатой, но эта небольшая группа людей стала настолько богатой, что они смогли взять в заложники всю страну. А Украина должна быть очень богатой страной».