Вопрос отставки отдельных министров отложен

Рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время, сообщил народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура.
«Много того, что звучит сейчас в СМИ в отношении некоторых фамилий, не соответствует действительности. Об этом я могу говорить с уверенностью, потому что по некоторым (министрам — Ред.) вопрос отложен. Но опять же, для фракции решающей будет позиция президента. То есть логично, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров», — сказал Качура агентству «Интерфакс-Украина» в четверг.
«Если говорить о министре обороны, то это вообще прерогатива президента, согласно Конституции». — подчеркнул депутат.
Вместе с тем Качура не стал называть имен возможных претендентов на должности некоторых министров до проведения выездного заседания фракции «Слуга народа», которое состоится при участии президента Украины 1-2 октября в Трускавце.
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