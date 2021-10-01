Сертификация «Северного потока-2» задерживается на неопределенный срок

Немецкая энергетическая компания Uniper рассказала о ходе сертификации «Северного потока-2». Вероятно, она задержится так, что газопровод не сможет помочь восполнить мировые запасы газа грядущей зимой, отметили там.

"Сертификация трубопровода, насколько я знаю, завершится так поздно, что он, скорее всего, не сможет помочь нам этой зимой«,— сказал глава Uniper Клаус-Дитер Маубах, которого цитирует Reuters. По его словам, процедура получения всех необходимых разрешений вряд ли будет быстрой.

О завершении работ по укладке труб «Северного потока-2» сообщили еще 6 сентября, а спустя четыре дня — о завершении строительства газопровода. Теперь проекту необходимо пройти сертификацию. Немецкий регулятор уже получил комплект документов, но их рассмотрение может занять до четырех месяцев.

Сегодня стоимость фьючерсов на газ в Европе достигла рекордных $1200 за 1 тыс. куб. м.