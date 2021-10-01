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Запасы газа в ПХГ Украины на треть меньше, чем в прошлом году

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Запасы газа в ПХГ Украины на треть меньше, чем в прошлом году

Объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 октября 2021 года достиг 18,7 млрд куб. м газа. Это на 33% меньше, чем на эту же дату прошлого года (27,9 млрд куб. об).

Об этом сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

В пресс-службе напомнили, что средний уровень наполнения газохранилищ в начале отопительных сезонов с 2011 по 2019 годы достигал 17,9 млрд куб. м, а минимальный опускался до 14,5 млрд куб. м в 2016-м.

«Сейчас Оператор газохранилищ продолжает закачку газа в ПХГ. Продолжительность периода закачки в октябре будет зависеть от погодных условий и температуры воздуха в Украине», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в течение сентября 2021 года в подземные газохранилища Украины поступило 0,7 млрд куб. м природного газа. Всего с начала нынешнего сезона закачки в ПХГ поступило 3,6 млрд куб. м газа.

По состоянию на 1 октября 2021 года иностранные заказчики услуг хранят в режиме «таможенный склад» 2,8 млрд куб. м газа. Это в 3,5 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 2,3 млрд куб. м. Компании-резиденты хранят в режиме «таможенный склад» 0,8 млрд куб. м. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, равна 0,7 млрд куб. м. Шорт-холл (short-haul) — это особая услуга, что с 1 января 2020 года позволяет получать скидку на транспортировку между определенными межгосударственными точками входа и выхода.

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Напомним, 1 октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ)достиг отметки в 27,9 млрд куб. м и был рекордными за 10 лет

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года — 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года. Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

ПХГ
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