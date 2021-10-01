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Милованов представит в Трускавце План трансформации страны

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Милованов представит в Трускавце План трансформации страны

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов представит План трансформации страны на выездном заседании фракции «Слуга народа» 1 октября, сообщила спикер фракции Юлия Палийчук.

«Тимофей Милованов представит План трансформации страны, который был создан на основе всех наработок команды. Именно этот план представил президент Украины во время визита в США», — написала она в своём Телеграм-канале в пятницу.

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Палийчук отметила, что этот план будет отрабатываться и на второй день заседания фракции 2 октября. «Депутаты и чиновники разобьются на 8 групп и выработают меры по выполнению Плана трансформации на 2021-2023 годы. В частности, речь идет о ключевых реформах, проектах, законопроектах, механизмах внедрения реформ», — добавила она.

Тимофей Милованов, План трансформации страны
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Пятница, 1 октября 2021
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