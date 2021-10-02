Власти Грузии считают, что Саакашвили приехал устраивать госпереворот

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого накануне задержали после прибытия в страну, намеревался осуществить государственный переворот, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Его цитирует агентство Interpressnews.

«Он ехал в Грузию, чтобы осуществить свои угрозы свергнуть правительство. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для предотвращения его нового преступления», — пояснил политик.

Он также заверил, что все процедуры, которые будут проводиться в отношении экс-президента, будут соответствовать правовым нормам.

Напомним, экс-президента задержали вчера после того, как он впервые за 8 лет приехал в страну.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд, в 2004–2013 годах. После потери власти и успеха партии «Грузинская мечта» он покинул Грузию. В стране против политика возбудили несколько уголовных дел.