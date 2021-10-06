Набсовет Укрэксимбанка отстранил главу правления на время расследования

Наблюдательный совет государственного Укрэксимбанка отстранил главу правления Евгения Мецгера, совершившего нападение на журналистов программы «Схемы» во время записи интервью в здании банка на период расследования инцидента, сообщила пресс-служба финучреждения в среду.

Согласно сообщению, набсовет на соответствующем экстренном внеочередном заседании назначил исполняющим обязанности главы правления банка члена правления Сергея Ермакова.

Указывается, что окончательное решение набсовета о полномочиях Мецгера будет принято по результатам внутреннего расследования.

Как сообщило ранее Радио «Свобода», в понедельник, 4 октября, на съемочную группу программы расследований «Схемы» было совершено нападение во время интервью с главой правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером якобы из-за не понравившегося одного из вопросов. Как утверждает руководитель «Схем» Наталья Седлецкая, сотрудники банка отобрали две камеры, забрали карточки, на которые осуществлялась запись, и удалили записанное видео. По информации журналистов, все это время съемочная группа оставалась заблокированной в кабинете главы правления банка в его присутствии.

Полиция Киева сообщила, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов.