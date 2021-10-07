Нобелевскую премию по литературе получил английский писатель c Занзибара

В Стокгольме объявили лауреата Нобелевской премии по литературе: им стал британский писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна.

Премия присуждена Гурне «за его бескомпромиссное и чувственное обличение последствий колониализма и судьбы беженцев в водовороте культур и континентов», говорится в решении комитета.

Гурна родился на острове Занзибар в 1948 году в семье мусульман арабского происхождения. В 1968 году переехал в Великобританию и защитил докторскую степень в Кентском университете.

Гурна является автором исследований о современных постколониальных писателях (Видиадхара Сураджпрасада Найпаула, Салмана Рушди, Зои Уикомб).

Нобелевская неделя началась 4 октября и продлится до 11 октября. Лауреатов одной из самых престижных международных наград объявляют в Стокгольме и Осло.

Нобелевскую премию присуждают за выдающиеся достижения в области медицины, физики, химии, экономики, литературы и общественной деятельности. В этом году от единой церемонии отказались. Лауреаты получат награды: диплом, золотую медаль и денежную премию, которая в 2021 году составит десять миллионов шведских крон, в своей стране (около 1,2 миллиона долларов).