В НБУ оценили объем «серой» экономики и накоплений «под подушкой»

Объем «серой» экономики Украины составляет до 30% ВВП, такой оценкой Нацбанка поделился его глава Кирилл Шевченко на Киевском международном экономическом форуме в четверг.

«Есть разные оценки „серой“ экономики. Мы в Нацбанке считаем, что это до 30% ВВП. Если говорить об объеме сбережений граждан Украины, которые находятся вне банковской системы после 2010 года, то он равен $30-35 млрд — в долларах, евро и гривне», — сказал Шевченко.

Он уточнил агентству «Интерфакс- Украина», что подсчет накоплений осуществлен по методологии платежного баланса. Отсутствие оценки до 2010 года он объяснил проблемами в статистике.

«Что касается вопроса, как достать эти деньги „из-под матраса“, — это небанковский финансовый рынок. Сегодня этот рынок более динамичный, его путь к клиенту короче, чем у банков» — отметил глава НБУ.

Шевченко сообщил, что Нацбанк инициировал обновление законодательной базы небанковского финрынка, потому что нынешние законы были приняты 20 лет назад. «До конца года мы это пройдем, у нас хорошая вовлеченность профильных ассоциаций», — отметил он.

Пока же глава Нацбанка констатировал, что у граждан есть 2,5 варианта инвестирования: депозиты и недвижимость, а также ОВГЗ, оцененные им в 0,5 варианта.