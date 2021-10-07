Микрофинансовые компании обяжут раскрывать все условия кредитов

Микрофинансовые организации обяжут показывать на сайтах и в рекламе полную стоимость кредита для потребителя, а также запретят показывать только ставку в 0%.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на принятое постановление.
Согласно требованиям регулятора, небанковские финучреждения должны предоставлять полную информацию о потребительском кредитовании и полную стоимость кредита для потребителя. Это касается сайтов учреждений, их рекламы, раскрытия информации о микрокредитов и тому подобное.
Финучреждения должны раскрывать полную информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате, которую потребители смогут скачать как файл.
На сайтах должна быть полная и достоверная информация об условиях предоставления потребительских кредитов. Речь идет об общей стоимости кредита со всеми комиссиями и платежами, реальной годовой процентной ставке, сроке и сумме, условиях досрочного возврата, штрафных санкциях.
Минимальный четкий перечень минимально необходимой потребителю информации сайты должны содержать уже с 8 января 2022 года. В частности, полное название и контактную информацию финучреждения, данные по лицензии, характеристики кредита.
С 8 апреля 2022 года на сайтах всех небанковских финансовых учреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту с учетом выбранных потребителем условий кредитования.
Реклама кредитов финансовых учреждений не должна вводить потребителя в заблуждение, говорят в НБУ. Например, указание только привлекательной для потребителя процентной ставки на уровне 0% или 0,01% недопустимо.
В рекламе потребительского кредита должна быть отражена реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма и срок кредита. Эти требования не применяются к имиджевой рекламе финансовых учреждений, которая не содержит указания условий конкретных кредитных продуктов.
Также будут существовать требования к шрифтам, цвету рекламных текстов, его фона и размещения и тому подобное. Это нужно, чтобы реклама была визуально понятной.
Аналогичные требования уже работают для банков, предоставляющих потребительские кредиты.
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