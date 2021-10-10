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Ученый описал еще одну версию появления COVID-19

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Ученый описал еще одну версию появления COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2 мог появиться в результате эволюции в теле китайского шахтера, который в 2012 году заразился ранее неизвестным вирусом. Об этом заявил вирусолог Джонатан Латэм, исполнительный директор Bioscience Resource Project, передает The Telegraph.

Версию о том, что SARS-CoV-2 возник почти десять лет назад, Латэм выдвинул в августе прошлого года. Тогда вирусолог вместе с биологом Эллисоном Уилсоном обнаружили диссертацию врача, который лечил шахтеров из китайской провинции Юньнань. Горняки очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у шестерых человек появились симптомы, характерные для COVID-19. Им потребовалась искусственная вентиляция легких, трое умерли. Анализы шахтеров направили в лабораторию в Ухане, где было установлено, что они заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.

По словам Латэма, вирус может совершать «странные эволюционные скачки» и проходить через множество мутаций, долгое время находясь в теле человека. В некоторых случаях происходит ускоренная эволюция, когда «десятилетия умещаются в шесть месяцев».

Вирусолог считает, что из лаборатории в Ухане произошла утечка: «Наша теория предполагает, что аналогичная эволюция происходила в легких шахтеров после загадочной болезни в 2012 году». Согласно его теории, вирус «просочился» из медицинского образца, полученного от зараженных горняков.

Теория подразумевает, что в теле шахтера вирус претерпел «многие сотни мутаций» в конечном счете превратившись в Sars-Cov-2, пояснил ученый.

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Шахта находится в Моцзян-Ханийском автономном уезде. Как писал Reuters, в конце 2012 года ученые из Уханьского института вирусологии обнаружили там образцы патогена, получившего название «моцзянский вирус», впоследствии его нашли у крыс. При этом исследования не подтвердили, что он привел к болезни шахтеров. Всего с 2012 по 2015 год в шахте было обнаружено до 293 коронавирусов. Один из них — вирус RaTG13, который на 96% идентичен SARS-CoV-2, отмечает Telegraph.

коронавирус
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