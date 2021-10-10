Президента Чехии госпитализировали после парламентских выборов

Президента Чехии Милоша Земана госпитализировали в Центральный военный госпиталь, сообщают местные СМИ. Днем ранее в стране проходили парламентские выборы, на которых победила оппозиционная коалиция «Вместе».

Чешские издания уточняют, что скорая помощь с Земаном выехала из замка в Ланах вскоре после его встречи с премьер-министром Андреем Бабишем, лидером проигравшего на выборах движения АНО («Акция недовольных граждан»)

Земан поддерживал Бабиша на выборах.