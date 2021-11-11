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Правительство Чехии во главе с Бабишем подало в отставку

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Правительство Чехии во главе с Бабишем подало в отставку

Правительство Чехии во главе с премьер-министром Андреем Бабишем подает в отставку.

Такое решение было принято на внеочередном заседании кабинета министров, сообщает Укринформ.

«Мы признаем, что коалиция пяти партий, насчитывающая 108 депутатов, победила», — заявил Бабиш после заседания.

Далее отставку правительства должен принять президент, который также должен назначить нового премьер-министра. Правительство Бабиша будет временно исполнять обязанности до назначения нового кабинета.

Согласно Конституции Чешской Республики, действующее правительство должно подать в отставку после избрания нового руководства Палаты депутатов.

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Вечером 10 ноября председателем нижней палаты парламента Чехии — Палаты депутатов — избран лидер партии ТОР 09 Маркета Пекарова Адамова.

Эта партия входит в коалицию 5 политических сил (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN и Piraty), которые создали парламентское большинство и сейчас работают над формированием правительства. Его должен возглавить глава ODS Петр Фиала, уже имеющий поручение на это от президента Милоша Земана.

Бабиш раньше отказался от планов бороться за право сформировать свое правительство из-за того, что ни одна партия не хочет создавать с ним коалицию. Новое правительство в Чехии может появиться в течение нескольких недель.

Чехия, Андрей Бабиш
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