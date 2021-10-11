От зимы до лета: в Украине завтра от 1 до 18 градусов тепла

Во вторник в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидается небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, на юге и востоке до 18°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В Украине 12 октября переменная облачность. В западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 9-14° тепла, на юге и востоке до 18°, в Карпатах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла», — говорится в сообщении.

По данным синоптиков, 13-14 октября в Украине облачно с прояснениями. 13 октября умеренные дожди, в южных, центральных, Харьковской и Сумской областях днем местами значительные дожди; ночью в западных, большинстве северных и восточных областей без существенных осадков; 14 октября ночью умеренные дожди, в западных и южных областях, днем в Украине без существенных осадков. Температура ночью 4-9° тепла (13 октября на юге страны до 11°), в западных, северных областях, 14 октября на Правобережье 1-6° тепла; днем 8-13°, в юго-восточной части 12-17°. В Карпатах без существенных осадков, лишь днем 13 октября дождь и мокрый снег; температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла. Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 7-12 м /с.

15-16 октября в Украине будет без осадков, лишь днем 16 октября в южной части местами небольшой дождь. Температура ночью в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях от 4° тепла до 2° мороза, на остальной территории 1-7° тепла; днем 9-15°, на юге и юго-востоке страны 11-17°.

В столичном регионе 12 октября переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м /с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 10-12°; по области ночью 1-6° тепла, днем 9-14°.

13-14 октября в столице облачно с прояснениями. Днем 13 октября и ночью 14 октября дождь, в остальное время без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м /с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 8-13°.

15-16 октября в Киеве без осадков. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 9-14° тепла.