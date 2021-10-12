В «оранжевой» зоне карантина находятся 15 областей

По состоянию на 12 октября, в оранжевую зону эпидемической опасности отнесены 15 регионов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Так, в оранжевую зону эпидемической опасности на сегодня отнесены Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Луганская, Львовская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.
Уровень заболеваемости COVID-19, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 420 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 255 на 100 тыс. населения.
Самый высокий уровень заболеваемости в Черновицкой области — 833 на 100 тыс. населения, Луганской — 833, Харьковской — 607, Сумской — 608.
Уровень госпитализации превышен в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской областях.
По состоянию на 11 октября загруженность коек с кислородом, которая определена на уровне 65%, превышен в пяти регионах — Донецкой (72,5%), Запорожской (67,2%), Одесской (68,6%), Сумской (65 9%), Харьковской (66,5%) областях.
Напомним, за все время пандемии в Украине заболели 2550089 человек, выписаны — 2292480, летальных случаев — 58700. За сутки 11 октября 2021 года в Украине зафиксированы 11996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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