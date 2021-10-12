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Disney показал трейлер римейка «Один дома» от режиссера «Бората»

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Кинокомпания 20th Century Studios запланировала премьеру ремейка фильма «Один дома» (Home Sweet Home Alone) режиссера Дена Мейзера на 12 ноября. Об этом во вторник сообщила кинокомпания на своей странице в Twitter.

В США фильм будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+, отмечается в сообщении. Трейлер фильма уже доступен в интернете.

Судя по полутораминутному видео, сюжет предстоящего ремейка почти полностью повторяет историю оригинального фильма. Семья 10-летнего Макса уезжает на каникулы (только не во Францию, а в Японию), забыв его дома. Он в одиночку противостоит двум грабителям, которые осадили дом, пока родители пытаются вернуться. Кстати, теперь один из двух преступников — женщина.

Режиссером фильма стал двукратный номинант на премию «Оскар» Дэн Мазер («Борат», «Борат 2»). Главные роли сыграли Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), Элли Кемпер («Мачо и ботан»), Роб Делани («Гнев человеческий») и Тимоти С. Саймонс («Отпетые мошенницы»).

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Комедия «Один дома» режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн. Вскоре вышли еще три части франшизы, не связанные с двумя первыми сериями.

кино, Один дома
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