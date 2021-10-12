Disney показал трейлер римейка «Один дома» от режиссера «Бората»

Кинокомпания 20th Century Studios запланировала премьеру ремейка фильма «Один дома» (Home Sweet Home Alone) режиссера Дена Мейзера на 12 ноября. Об этом во вторник сообщила кинокомпания на своей странице в Twitter.
В США фильм будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+, отмечается в сообщении. Трейлер фильма уже доступен в интернете.
Судя по полутораминутному видео, сюжет предстоящего ремейка почти полностью повторяет историю оригинального фильма. Семья 10-летнего Макса уезжает на каникулы (только не во Францию, а в Японию), забыв его дома. Он в одиночку противостоит двум грабителям, которые осадили дом, пока родители пытаются вернуться. Кстати, теперь один из двух преступников — женщина.
Режиссером фильма стал двукратный номинант на премию «Оскар» Дэн Мазер («Борат», «Борат 2»). Главные роли сыграли Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), Элли Кемпер («Мачо и ботан»), Роб Делани («Гнев человеческий») и Тимоти С. Саймонс («Отпетые мошенницы»).
Комедия «Один дома» режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн. Вскоре вышли еще три части франшизы, не связанные с двумя первыми сериями.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016