Disney показал трейлер римейка «Один дома» от режиссера «Бората»

Кинокомпания 20th Century Studios запланировала премьеру ремейка фильма «Один дома» (Home Sweet Home Alone) режиссера Дена Мейзера на 12 ноября. Об этом во вторник сообщила кинокомпания на своей странице в Twitter.

В США фильм будет транслироваться на стриминговом сервисе Disney+, отмечается в сообщении. Трейлер фильма уже доступен в интернете.

Судя по полутораминутному видео, сюжет предстоящего ремейка почти полностью повторяет историю оригинального фильма. Семья 10-летнего Макса уезжает на каникулы (только не во Францию, а в Японию), забыв его дома. Он в одиночку противостоит двум грабителям, которые осадили дом, пока родители пытаются вернуться. Кстати, теперь один из двух преступников — женщина.

Режиссером фильма стал двукратный номинант на премию «Оскар» Дэн Мазер («Борат», «Борат 2»). Главные роли сыграли Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»), Элли Кемпер («Мачо и ботан»), Роб Делани («Гнев человеческий») и Тимоти С. Саймонс («Отпетые мошенницы»).

Комедия «Один дома» режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн. Вскоре вышли еще три части франшизы, не связанные с двумя первыми сериями.