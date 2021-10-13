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Украина до конца года может получить от МВФ $1,4 млрд

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Украина до конца года может получить от МВФ $1,4 млрд

Украина может получить транш Международного валютного фонда (МВФ) в октябре-декабре 2021 года в размере около $1,4 млрд, сообщает J.P. Morgan в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, которыми располагает агентство «Интерфакс-Украина».

«Мы полагаем, что МВФ выплатит транш в $1,4 млрд в четвертом квартале 2021-го, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от $1млрд до $1,5 млрд», — указали аналитики J.P. Morgan.

Однако, как отмечается, учитывая распределение SDR, Фонд может выплатить меньшую сумму.

Аналитики также полагают, что Национальный банк продолжит тренд на повышение учетной ставки и уже в январе-марте 2022 года она вырастет с нынешних 8,5% годовых до 9%, во втором квартале — до 9,25%, в четвертом — до 9,5%.

Относительно прогноза роста украинской экономики J.P. Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки и ожидает рост реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022 году — на 5%.

В то же время J.P. Morgan повысил прогноз среднегодовой инфляции в Украине до 9,2% в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями на уровне 9%, а в 2022-м — до 7,8% по сравнению с 7,3%. Аналитики полагают, что на конец этого года инфляция составит 9,5%, а в конце 2022-го — 8%.

Как ожидает J.P. Morgan, курс гривны в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/$, а в конце года будет на уровне 27,5 грн/$. В то же время в 2022 году его аналитики ожидают девальвацию до 27,9 грн/$, на конец следующего года — 28,5 грн/$.

Дефицит платежного баланса в 2021 году ожидается на уровне 1,6% ВВП, а в следующем — 2,3% ВВП, говорится в материалах исследования.

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Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2021 года J.P. Morgan прогнозирует на уровне 3,9%, в 2022-м — 3,2%.

Как сообщалось, МВФ в октябрьском прогнозе WEO ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% с 4% в апрельском прогнозе.

В 2020 году украинская экономика упала на 4% при среднегодовой инфляции 2,7%. В 2021-м Министерство экономики ожидает роста на 4,1% ВВП, Национальный банк Украины прогнозирует 3,8% ВВП.

МВФ, J.P. Morgan
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