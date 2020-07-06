После отставки Смолия J.P. Morgan пересмотрел прогноз по учетной ставке НБУ

Аналитики агентства J.P. Morgan в связи с отставкой главы НБУ Якова Смолия пересмотрели прогноз о снижении учетной ставки НБУ в 3 квартале 2020 года до 5% на ее сохранение на уровне 6%.
Об этом говорится в прогнозе J.P. Morgan, передает «Интерфакс-Украина».
«Эти события (заявление Смолия о давлении — ред.) привносят риски в наш прогноз дальнейшего снижения ставки на 100 б.п. в этом квартале до 5% (в частности, теперь мы ожидаем, что ставки останутся без изменений по результатам июльского заседания правления НБУ) и в более широком смысле повышают неопределенность политики и ставят под сомнение приоритеты политики президента и его команды», — заявили в JP Morgan.
В соответствии с прогнозом, заявление Смолия может нанести ущерб отношениям с ключевыми международными партнерами и доверии инвесторов, особенно в связи с ростом неопределенности политики.
В J.P. Morgan отмечают, что реакция рынка на эту новость была негативной, но умеренной, в частности гривня ослабла на 1,3% по отношению к доллару.
«С конца 2021 года мы прогнозируем постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, поскольку прогнозируем, что экономика восстановится», — добавили в агентстве.
Напомним, 3 июля Верховная Рада одобрила увольнение главы Национального банка Якова Смолия по собственному желанию из-за «политического давления».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016