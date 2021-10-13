ВАКС избрал меру пресечения сыну Януковича

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича — Александру — меру пресечения в виде содержания под стражей.
«В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана в отсутствие подозреваемого (in absentia)», — сообщает пресс-служба ВАКС в среду.
Отмечается, что в случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменения на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.3 ст.27 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.3 ст.209 УК Украины.
«Полный текст постановления будет объявлен 19 октября 2021 г. в 16:30», — сказано в сообщении.
В свою очередь пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщила, что сын президента-беглеца совместно с отцом подозревается в незаконном завладении комплексом сооружений государственной резиденции «Межигорье», что нанесло государству более 500 млн грн убытков.
Как сообщалось, 25 августа следственный судья ВАКС по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего президента Украины и его сына.
НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1500 томов.
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