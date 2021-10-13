Войти
Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС
евроинтеграция
Шмыгаль рассказал, что даст соглашение об «открытом небе» с ЕС
Зеленский назвал РФ стороной конфликта на Донбассе
позиция
Зеленский назвал РФ стороной конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Украина призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

141
Украина призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призвала Российскую Федерацию способствовать открытию контрольных пунктов въезда-выезда для возможности получения пенсий и вакцинирования граждан, проживающих во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области на территории, подконтрольной Украине.

«Наша делегация призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ „Станица Луганская“, и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ», — указано на странице Украинской делегации ТКГ в фейсбук.

Как отметил заместитель главы Украинской делегации Александр Мережко, Украина предлагает увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ «Станица Луганская».

В тоже время сообщается, что российская сторона продолжает препятствовать пересечению линии соприкосновения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях.

«Так, ими (российской стороной — Ред.) был закрыт единственный действующий в Луганской области КПВВ „Станица Луганская“, что дополнительно усложняет социально-экономическое положение наших граждан в условиях эпидемии COVID-19. К сожалению, представители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть какие-либо меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения» — отмечено в сообщении.

Читайте также: Судья ВАКС окончательно «похоронила» дело «Роттердам +»

Кроме того, в Украинской делегации продолжают настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц, а также на строгом соблюдении режима прекращения огня.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября.

Донбасс, КПВВ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 13 октября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Скотт Янг
Скотт Янг
писатель, предприниматель

7 навыков, которые принесут пользу в любой профессии

Образование обычно считается инвестицией. Экономисты говорят о человеческом капитале, предполагая, что навыки и знания, как машины или фабрики, - это первостепенные вещи для зарабатывания денег. Но только зарабатывание денег - вряд ли лучший повод для того, чтобы учиться. Скажем, я больше всего времени трачу на изучение того, что едва ли принесет мне хоть копейку. Тем не менее, поскольку обучение так часто считают инвестицией, интересно понять, какие навыки дают наилучшую отдачу.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Америка не стала бы богатой, если бы тогда были офшоры

С появлением офшоров мир сильно изменился. Капитал потерял свою национальность. Он перестал быть украинским или американским. Он стал транснациональным. И оседает там, где ему выгодно. И в этом состоит проблема стран, которые не могут его удержать у себя дома.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Как нужно дискутировать об украинской экономике

Как должна проходить дискуссия о путях развития экономики Украины, если бы она ориентировалась на общепризнанные научно-теоретические разработки?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016