Украина призвала РФ открыть КПВВ на Донбассе для получения пенсий и вакцинирования

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу призвала Российскую Федерацию способствовать открытию контрольных пунктов въезда-выезда для возможности получения пенсий и вакцинирования граждан, проживающих во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской области на территории, подконтрольной Украине.
«Наша делегация призвала российскую сторону выяснить перечень возможных мер для восстановления возможности, прежде всего, инвалидам и пенсионерам, а также другим уязвимым категориям украинских граждан пересекать линию разграничения и получать пенсии и предназначенную им помощь на КПВВ „Станица Луганская“, и не ограничивать возможности для вакцинации граждан на данном КПВВ», — указано на странице Украинской делегации ТКГ в фейсбук.
Как отметил заместитель главы Украинской делегации Александр Мережко, Украина предлагает увеличить возможности для вакцинации пенсионеров и других граждан на КПВВ «Станица Луганская».
В тоже время сообщается, что российская сторона продолжает препятствовать пересечению линии соприкосновения гражданами, проживающими на временно оккупированных территориях.
«Так, ими (российской стороной — Ред.) был закрыт единственный действующий в Луганской области КПВВ „Станица Луганская“, что дополнительно усложняет социально-экономическое положение наших граждан в условиях эпидемии COVID-19. К сожалению, представители российских оккупационных администраций на временно оккупированных территориях в Луганской области не согласились с предложением рассмотреть какие-либо меры, которые бы позволили пенсионерам пересекать линию разграничения» — отмечено в сообщении.
Кроме того, в Украинской делегации продолжают настаивать на необходимости скорейшего освобождения всех удерживаемых в связи с конфликтом лиц, а также на строгом соблюдении режима прекращения огня.
Следующее заседание ТКГ запланировано на 27 октября.
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