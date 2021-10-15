В четырех областях с 18 октября вводится «красная» зона карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на внеочередном заседании в пятницу установила с 00:00 18 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях, сообщил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.

«По результатам заседания Государственная комиссия решила... также применить на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для „красного“ уровня эпидемической опасности», — написал Немчинов в своем Телеграм-канале в пятницу.

Ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября.

С 23 сентября «желтый» уровень эпидемической опасности был установлен на всей территории Украины.

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания Covid-19, из них 4 633 госпитализированы, выздоровел 4 591 человек, 202 умерли. С начала прививочной кампании привито 7 794 189 человек, из них получили две дозы вакцины 6 364 933 человека.